О том, сколько женщин продолжают службу в ВСУ, изданию рассказал заместитель министра по делам ветеранов Украины Алексей Ильяшенко.
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Женщины-ветеранки остаются в ВСУ
По словам Ильяшенко, примерно 20 тысяч женщин имеют статус ветерана войны.
Почти 80% из них остались в подразделениях Вооруженных сил – Нацполиции, Нацгвардии, миграционной службе Украины,
– рассказал замминистра.
Он уточнил, что из этих 20 тысяч женщин-ветеранок, участвовавших в АТО и ООС, примерно 15 тысяч продолжают нести службу.
Ильяшенко также добавил, что в базе данных Министерства ветеранов есть информация о примерно 400 тысячах ветеранов и ветеранок, служивших на Донбассе, начиная с 2014 года.
День защитников и защитниц: что известно о празднике
- В Украине День защитника начали отмечать с 2014 года, государственным выходным этот день является с 2015 года.
- Однако в этом году праздник подвергся определенным важным изменениям – переименованием в День защитников и защитниц. Ведь многие женщины наравне с мужчинами участвуют в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.
- 14 октября по всей Украине прошли праздничные мероприятия. В частности, в Северодонецке, что в Луганской области, впервые за 30 лет состоялся военный парад, в Киеве и Днепре – Марш защитников и защитниц, в Житомире – открытие памятника защитникам Украины.