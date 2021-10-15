О том, сколько женщин продолжают службу в ВСУ, изданию рассказал заместитель министра по делам ветеранов Украины Алексей Ильяшенко.

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Женщины-ветеранки остаются в ВСУ

По словам Ильяшенко, примерно 20 тысяч женщин имеют статус ветерана войны.

Почти 80% из них остались в подразделениях Вооруженных сил – Нацполиции, Нацгвардии, миграционной службе Украины,

– рассказал замминистра.

Он уточнил, что из этих 20 тысяч женщин-ветеранок, участвовавших в АТО и ООС, примерно 15 тысяч продолжают нести службу.

Ильяшенко также добавил, что в базе данных Министерства ветеранов есть информация о примерно 400 тысячах ветеранов и ветеранок, служивших на Донбассе, начиная с 2014 года.

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