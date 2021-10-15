Про те, скільки жінок продовжують службу у ЗСУ, виданню розповів заступник міністра у справах ветеранів України Олексій Ілляшенко.
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Жінки-ветеранки залишаються у ЗСУ
За словами Ілляшенка, приблизно 20 тисяч жінок мають статус ветерана війни.
Майже 80% із них залишилися у підрозділах Збройних сил – Нацполіції, Нацгвардії, міграційної служби України,
– розповів заступник міністра.
Він уточнив, що із цих 20 тисяч жінок-ветеранок, які брали участь в АТО та ООС, приблизно 15 тисяч продовжують нести службу.
Ілляшенко також додав, що в базі даних Міністерства ветеранів є інформація про приблизно 400 тисяч ветеранів і ветеранок, які служили на Донбасі, починаючи з 2014 року.
День захисників та захисниць: що відомо про свято
- В Україні День захисника почали відзначати з 2014 року, державним вихідним цей день є з 2015 року.
- Однак цього року свято зазнало певних важливих змін – перейменування у День захисників та захисниць. Адже багато жінок нарівні з чоловіками беруть участь у захисті суверенітету й територіальної цілісності України.
- 14 жовтня по всій Україні пройшли святкові заходи. Зокрема, у Сєвєродонецьку, що на Луганщині, вперше за 30 років відбувся військовий парад, у Києві та Дніпрі – Марш захисників і захисниць, у Житомирі – відкриття пам'ятника захисникам України.