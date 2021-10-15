Про те, скільки жінок продовжують службу у ЗСУ, виданню розповів заступник міністра у справах ветеранів України Олексій Ілляшенко.

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Жінки-ветеранки залишаються у ЗСУ

За словами Ілляшенка, приблизно 20 тисяч жінок мають статус ветерана війни.

Майже 80% із них залишилися у підрозділах Збройних сил – Нацполіції, Нацгвардії, міграційної служби України,

– розповів заступник міністра.

Він уточнив, що із цих 20 тисяч жінок-ветеранок, які брали участь в АТО та ООС, приблизно 15 тисяч продовжують нести службу.

Ілляшенко також додав, що в базі даних Міністерства ветеранів є інформація про приблизно 400 тисяч ветеранів і ветеранок, які служили на Донбасі, починаючи з 2014 року.

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