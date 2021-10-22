Почти 800 уголовных производств, – в МВД отчитались о выявленных фальшивых COVID-сертификатах

В Украине возбудили уже 800 уголовных производств по выявлению фейковых COVID-сертификатов. В МВД говорят, украинцы платят деньги мошенникам и недобросовестным медикам, чтобы избежать иммунизации.

Об этом рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский в своем видеообращении. Он отметил, что в нынешней сложной ситуации альтернативы вакцинации и соблюдения карантинных мер не существует.

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Министр призвал сообщать о поддельных сертификатах

Почти 800. Именно столько уголовных производств начато по факту подделки сертификатов вакцинации. Тем временем в Украине фиксируется наибольшая смертность от COVID-19. Поэтому обращаюсь ко всем! Сообщайте о фактах подделки сертификатов на горячую линию киберполиции,

– призвал Монастырский.

Министр отметил, если известны факты о поддельных сертификатах, то нужно обращаться по следующим номерам: 0 800 505 170 или по номеру 102.

Ранее полиция сообщила об обнаружении 200 поддельных документов

Всего несколько дней назад в полиции сообщили об изъятии 200 поддельных COVID-сертификатов, а также результатов ПЦР-тестов. Всего тогда правоохранители провели 35 обысков.

Смотрите видео обращения Дениса Монастырского:

В Украине ввели новые правила для межобластных перевозок

Сейчас спрос на сертификаты о вакцинации значительно растет, ведь уже с 21 октября начали действовать новые правила для межобластных перевозок. Так, для того, чтобы попасть на поезд, самолет или автобус необходимо предоставить COVID-сертификат или результат ПЦР-теста, сделанный не позднее, чем за 72 часа до поездки.

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