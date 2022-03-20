Почти 90% украинцев считают неприемлемым перемирие до вывода российских войск из Украины
Источник:Рейтинг
Большинство опрошенных украинцев считают неприемлемым подписание временного перемирия с российским агрессором без вывода российских войск из Украины.
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 18 марта.
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Подписание временного перемирия с Россией без вывода ее войск с территории Украины по мнению населения неприемлемо. Так считают 89%,
– свидетельствуют результаты опроса.
Украинцы против подписания мира до вывода войск РФ / Инфографика Рейтинг
В победу верит большинство украинцев
К слову, вера в победу среди украинцев остается на самом высоком уровне: 93% опрошенных верят в то, что Украина сможет отразить нападение России.
Уверенность в победе во всех регионах страны.
Что нужно знать об опросе
Социологи опросили 18 марта методом телефонных интервью с использованием компьютера 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.
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