Почти в центре Львова посреди дороги начал бить фонтан: видео

Во Львове на улице Левицкого 22 июля прямо посреди дороги начал бить фонтан. Вода залила всю проезжую часть.

Соответствующее видео опубликовали в сети. Пока неизвестно, направили ли на место инцидента аварийную службу.

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Фонтан начал бить посреди дороги

Почти в центре Львова 22 июля посреди дороги начал бить фонтан. Инцидент произошел на улице Костя Левицкого возле дома № 20. Вода затопила проезжую часть и продолжает течь. Проехать по этому участку дороги и не намочить авто пока невозможно.

По информации "Варта 1", инцидент произошел примерно в 13:30. Очевидно, что там прорвало трубу. Однако пока неизвестно, направили ли на место происшествия соответствующие службы для проведения аварийного ремонта.

Смотрите видео, как во Львове посреди дороги бьет фонтан: