Почти каждый в Чехии знает о войне на Донбассе, – аналитик об отношении чехов к агрессии России
Источник:24 канал
Практически все граждане Чехии знают о российско-украинской войне на Донбассе. Они не поддерживают действия России на Востоке Украины.
Но, несмотря на такую позицию, чехи принимают участие в боевых действиях на стороне боевиков. Об этом в эфире 24 канала рассказал старший аналитик центра "Европейские ценности" в Праге Давид Стулик.
Обратите внимание За войну против Украины: Пражский суд приговорил гражданина Чехии к 20 годам заключения
Он отметил, что согласно соцопросам, около 60% лиц считают то, что происходит на Донбассе, российской агрессией. То есть общественное мнение в Чехии поддерживает Украину.
Я думаю, что практически каждый гражданин Чехии осведомлен, что в Украине идет война,
– подчеркнул эксперт.
И добавил, большинство чехов относятся очень негативно к тому, что граждане их страны воюют на стороне России. Ведь любой нормальный человек в Чехии считает угрозой так называемые "Д/ЛНР".
Есть чехи, которые поехали воевать на Донбасс по идеологическим причинам, – Cтулик
По словам Стулика, чехи принимают участие в войне на Донбассе по нескольким причинам. Например, некоторые любят стрелять и воевать, но из-за каких-то психических проблем их не взяли в чешскую профессиональную армию. То есть они искали другую возможность где-то поехать повоевать.
"Конечно, есть люди, которые поехали по идеологическим причинам. К сожалению, в Чехии также есть сторонники "русского мира", – считает аналитик.
Он пояснил, некоторые чехи считают Украину "нацистским государством", которое унижает права русскоязычных. Поэтому из этих идеологических соображений они и поехали на восток.
Стулик рассказал, как чехи относятся к войне на Донбассе: видео 24 канала
Участие чехов в войне на Донбассе: что стало известно
- Суд Чехии приговорил 27-летнего Лукаша Новачека к 20 годам колонии строгого режима за участие в войне на Востоке Украины. Согласно материалам дела, он уехал на Донбасс в июле 2015 года и принимал активное участие в деятельности пророссийских боевиков.
- Пражский суд приговорил заочно еще одного гражданина Чехии – Иржи Урбанека – к 20-летнему заключению по аналогичным статьям.
- К тому же в июне 2021 года в Чехии к тем же 20 годам был осужден Мартин Кантор, который воевал на стороне так называемой "ЛНР".