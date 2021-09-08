Почти каждый в Чехии знает о войне на Донбассе, – аналитик об отношении чехов к агрессии России

Практически все граждане Чехии знают о российско-украинской войне на Донбассе. Они не поддерживают действия России на Востоке Украины.

Но, несмотря на такую ​​позицию, чехи принимают участие в боевых действиях на стороне боевиков. Об этом в эфире 24 канала рассказал старший аналитик центра "Европейские ценности" в Праге Давид Стулик.

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Он отметил, что согласно соцопросам, около 60% лиц считают то, что происходит на Донбассе, российской агрессией. То есть общественное мнение в Чехии поддерживает Украину.

Я думаю, что практически каждый гражданин Чехии осведомлен, что в Украине идет война,

– подчеркнул эксперт.

И добавил, большинство чехов относятся очень негативно к тому, что граждане их страны воюют на стороне России. Ведь любой нормальный человек в Чехии считает угрозой так называемые "Д/ЛНР".

Есть чехи, которые поехали воевать на Донбасс по идеологическим причинам, – Cтулик

По словам Стулика, чехи принимают участие в войне на Донбассе по нескольким причинам. Например, некоторые любят стрелять и воевать, но из-за каких-то психических проблем их не взяли в чешскую профессиональную армию. То есть они искали другую возможность где-то поехать повоевать.

"Конечно, есть люди, которые поехали по идеологическим причинам. К сожалению, в Чехии также есть сторонники "русского мира", – считает аналитик.

Он пояснил, некоторые чехи считают Украину "нацистским государством", которое унижает права русскоязычных. Поэтому из этих идеологических соображений они и поехали на восток.

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