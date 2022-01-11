Неполученные от Конституционного суда деньги Тупицкому выплатили 30 декабря. Об этом говорится в его декларации.

Важно Тупицкий заявляет, что против него никто не вводил санкции

О каких недополученных деньгах идет речь

Как известно, президент Владимир Зеленский в апреле 2020 года издал указ о сокращении зарплат государственным служащим и судьям на фоне карантина. Согласно этому указу их максимальная зарплата не должна была превышать 47 230 гривен.

Однако уже в августе того же года Конституционный суд под председательством Тупицкого счел этот указ незаконным. В суде отметили, что сокращение зарплат допустимо только во время действия военного или чрезвычайного положения.

После этого Тупицкий обратился в Окружной админсуд Киева, чтобы отсудить деньги, которые он недополучил во время карантина. ОАСК 1 ноября 2021 года признал, что с 18 апреля и до 28 августа 2020 года Тупицкому не выплатили 903 984 гривен. КСУ обязали уплатить задолженность.

Интересно! Тупицкий за 2020 год заработал более 3,7 миллионов гривен. Средний размер зарплаты Тупицкого составил 309 586,25 гривны. Кстати, это в несколько раз больше, чем зарабатывают министры и премьер Денис Шмигаль. Такие данные сообщили в КСУ по запросу "Радио Свободы".

Отстранение Тупицкого: главное

В декабре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский отстранил Тупицкого от должности в Конституционном суде. А в конце марта 2021 года он отменил указ президента-беглеца Виктора Януковича от 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.

По закону у президента нет полномочий увольнять судей КСУ – это могут сделать только сами судьи этого суда. Сам Тупицкий и Касминин решили оспорить указ Зеленского в Верховном Суде.

В июле Верховный суд признал противоправным указ Зеленского, которым уволил Тупицкого с должности председателя Конституционного Суда.

Отметим, что в январе 2021 года Государственное бюро расследований сообщило Тупицкому о подозрении. Ему инкриминируют предоставление ложных показаний и подкуп свидетеля. Позже там было открыто еще одно уголовное производство по подозрению в совершении самоуправства.

Главное об Александре Тупицком / Инфографика 24 канала

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