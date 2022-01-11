Недоотримані від Конституційного суду гроші Тупицькому виплатили 30 грудня. Про це мовиться у його декларації.

Важливо Тупицький заявляє, що проти нього ніхто не запроваджував санкції

Про які недоотримані гроші мовиться

Як відомо, президент Володимир Зеленський у квітні 2020 року видав указ про скорочення зарплат державним службовцям та суддям на тлі карантину. Згідно з цим указом, їхня максимальна зарплата не повинна була перевищувати 47 230 гривень.

Однак вже у серпні того ж року Конституційний суд під головуванням Тупицького визнав цей указ незаконним. У суді зазначили, що скорочення зарплат допустиме лише під час дії воєнного або надзвичайного стану.

Після цього Тупицький звернувся до Окружного адмінсуду Києва, щоб відсудити гроші, які він недоотримав під час карантину. ОАСК 1 листопада 2021 року визнав, що із 18 квітня і до 28 серпня 2020 року Тупицькому не виплатили 903 984 гривень. КСУ зобов'язали сплатити заборгованість.

Цікаво! Тупицький за 2020 рік заробив понад 3,7 мільйона гривень. Середній розмір зарплати Тупицького становив 309 586,25 гривні. До речі, це у кілька разів більше, ніж заробляють міністри та прем'єр Денис Шмигаль. Такі дані повідомили у КСУ на запит "Радіо Свободи".

Відсторонення Тупицького: головне

У грудні 2020 року президент України Володимир Зеленський відсторонив Тупицького з посади у Конституційному суді. А наприкінці березня 2021 року він скасував указ президента-втікача Віктора Януковича від 2013 року про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ.

За законом президент не має повноважень звільняти суддів КСУ – це можуть зробити лише самі судді цього суду. Сам Тупицький та Касмінін вирішили оскаржити указ Зеленського у Верховному Суді.

У липні Верховний суд визнав протиправним указ Зеленського, яким той звільнив Тупицького з посади голови Конституційного Суду.

Зауважимо, що у січні 2021 року Державне бюро розслідувань повідомило Тупицькому про підозру. Йому інкримінують надання неправдивих свідчень та підкуп свідка. Пізніше там відкрили ще одне кримінальне провадження за підозрою у вчиненні самоправства.



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