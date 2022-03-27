Почти новенькие: на Сиверщине ВСУ захватили 2 российских "Торнадо-У"
Источник:Оперативное командование "Север"
Силы сопротивления Сиверщины пополнили свой автопарк двумя почти новыми бронированными "Уралами" модели "Торнадо-У".
Отмечается, что эти два грузовика "влетели в копеечку" Минобороны России, ведь сошли с конвейера только в 2021 году и имеют незначительный пробег.
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Трофейные "Торнадо-У":
Это именно тот случай, когда российская оборонная промышленность работает в пользу Украины,
– отметили в ОК "Север".
Кроме того, что наши защитники раздобыли 2 трофейных "Торнадо", они еще и уничтожили одну колонну российских оккупантов.
Два "Тигра", танк и два грузовика с боекомплектами отправились по известному уже маршруту, открытому украинцами для врагов,
– говорится в сообщении.
Ребята заверили, что продолжают и дальше работать над победой.
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