Игнорировать сообщения о воздушной тревоге ни в коем случае нельзя. Услышав сирены, следует немедленно уходить в укрытие.

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На территории почти всей страны объявили воздушную тревогу

Из-за угрозы вражеского обстрела почти во всех областях Украины начали раздаваться сирены:

  • Житомирская область;
  • Киевская область;
  • Винницкая область;
  • Черниговская область;
  • Сумская область;
  • Черкасская область;
  • Кировоградская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Днепропетровская область;
  • Запорожская область;
  • Кременчугский район Полтавской области;
  • Краматорский район Донецкой области.

Всех жителей просят сохранять спокойствие и немедленно идти к ближайшему укрытию. Перед этим нужно выключить в своих домах свет, газ и погасить огонь. Кроме этого, по возможности следует сообщить о воздушной тревоге своих соседей. Также следует помочь спуститься в укрытие больным и пожилым людям.

До хранилища необходимо добраться как можно скорее. С собой советуют взять мобильный телефон. Обратите внимание, что покинуть укрытие можно только после уведомления об отмене воздушной тревоги.


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