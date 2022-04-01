Игнорировать сообщения о воздушной тревоге ни в коем случае нельзя. Услышав сирены, следует немедленно уходить в укрытие.

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На территории почти всей страны объявили воздушную тревогу

Из-за угрозы вражеского обстрела почти во всех областях Украины начали раздаваться сирены:

Житомирская область;

Киевская область;

Винницкая область;

Черниговская область;

Сумская область;

Черкасская область;

Кировоградская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Днепропетровская область;

Запорожская область;

Кременчугский район Полтавской области;

Краматорский район Донецкой области.

Всех жителей просят сохранять спокойствие и немедленно идти к ближайшему укрытию. Перед этим нужно выключить в своих домах свет, газ и погасить огонь. Кроме этого, по возможности следует сообщить о воздушной тревоге своих соседей. Также следует помочь спуститься в укрытие больным и пожилым людям.

До хранилища необходимо добраться как можно скорее. С собой советуют взять мобильный телефон. Обратите внимание, что покинуть укрытие можно только после уведомления об отмене воздушной тревоги.

Обратите внимание! Актуальную информацию о воздушных тревогах в областях Украины можно просмотреть по ссылке .



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