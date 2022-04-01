Ігнорувати повідомлення про повітряну тривогу ні в якому разі не можна. Почувши сирени, слід негайно йти в укриття.
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На території майже всієї країни оголосили повітряну тривогу
Через загрозу ворожого обстрілу майже у всіх областях України почали лунати сирени:
- Житомирська область;
- Київська область;
- Вінницька область;
- Чернігівська область;
- Сумська область;
- Черкаська область;
- Кіровоградська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Дніпропетровська область;
- Запорізька область;
- Кременчуцький район Полтавської області;
- Краматорський район Донецької області.
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