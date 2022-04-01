Ігнорувати повідомлення про повітряну тривогу ні в якому разі не можна. Почувши сирени, слід негайно йти в укриття.

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На території майже всієї країни оголосили повітряну тривогу

Через загрозу ворожого обстрілу майже у всіх областях України почали лунати сирени:

Житомирська область;

Київська область;

Вінницька область;

Чернігівська область;

Сумська область;

Черкаська область;

Кіровоградська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Дніпропетровська область;

Запорізька область;

Кременчуцький район Полтавської області;

Краматорський район Донецької області.

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