Ігнорувати повідомлення про повітряну тривогу ні в якому разі не можна. Почувши сирени, слід негайно йти в укриття.

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На території майже всієї країни оголосили повітряну тривогу

Через загрозу ворожого обстрілу майже у всіх областях України почали лунати сирени:

  • Житомирська область;
  • Київська область;
  • Вінницька область;
  • Чернігівська область;
  • Сумська область;
  • Черкаська область;
  • Кіровоградська область;
  • Миколаївська область;
  • Одеська область;
  • Дніпропетровська область;
  • Запорізька область;
  • Кременчуцький район Полтавської області;
  • Краматорський район Донецької області.

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