В Польше 47,4 % граждан выступают за разрыв дипломатических отношений с Россией. Поводом для радикализации общественных настроений стали регулярные случаи нарушения польского воздушного пространства российскими ракетами и дронами.

Соответствующий опрос провела социологическая компания SW Research по заказу польского издания Rzeczpospolita. Против прекращения официальных контактов с Москвой высказались 26,8 % опрошенных, тогда как еще 25,8 % респондентов не определились с ответом.

Кто больше всего поддерживает изоляцию Москвы?

Наибольшую решимость в вопросе прекращения дипломатических связей с Кремлем демонстрируют пожилые граждане и люди с высоким уровнем доходов. Среди респондентов в возрасте старше 50 лет разрыв отношений поддерживает ровно половина. Среди тех, чей ежемесячный доход превышает 7000 злотых, этот показатель достигает 55,1%.

Причиной такого настроения в обществе стала целая серия инцидентов с нарушением польской границы военными объектами противника. В частности, 20 ноября на территории Польши упали три российские крылатые ракеты Х-101.

Местная прокуратура начала расследование и выяснила, что эти ракеты были изготовлены буквально в течение последних недель на военных заводах под Москвой.

Очередной инцидент произошел 23 ноября, когда российский дрон залетел в воздушное пространство страны, описал круг над Люблинским воеводством и улетел обратно в сторону Украины.

Беспилотник был оснащен специальной разведывательной аппаратурой для наблюдения. На фоне этих угроз польское правительство планирует ввести бесполетную зону на востоке страны в конце текущего или в начале следующего года.

Ранее мы писали о том, что Польша призывает союзников по НАТО рассмотреть возможность перехвата российских ракет над территорией Украины,, если те направляются в сторону стран Альянса. Предложение озвучили после падения трех российских Х-101 на польской территории на прошлой неделе.

Как сообщает Bloomberg, этот вопрос был поднят во время встречи представителей стран НАТО в Брюсселе. Пока инициатива находится на стадии обсуждения, однако часть союзников уже выразила ей поддержку.