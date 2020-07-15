Турецкие курорты в условиях пандемии коронавируса остаются открытыми для украинцев. Хотя пока немного смельчаков решаются на зарубежный отдых, но есть и те, кто им с радостью наслаждается. Ведь во время такого отдыха можно найти свои плюсы: небольшое количество людей вокруг, безопасный сервис и тому подобное.

Так, украинец Юрий Шеремет рассказал о своем отдыхе в турецком Бодруме. Как там придерживаются карантина и безопасно ли такое путешествие он написал на своей фейсбук-странице.

Это интересно Отпуск-2020: как организовать отдых в Турции и сколько это будет стоить

Из-за многочисленных сообщений с вопросами по отдыху в Турции и коронавирусу понимаю, что тема актуальна. Турция действительно открыта для туристов. При перелете никаких проблем, задержек и спецпроцедуры нет,

– отметил он.

Мужчина рассказал, какие карантинные ограничения действуют в аэропортах и ​​на самом курорте.

Какова ситуация в украинском и турецком аэропортах

По словам Юрия Шеремета, аэропорт "Борисполь" работает быстрее обычного. Все потому, что количество путешествующих из-за карантина значительно сократилось.

Так же работает и аэропорт в турецком Бодруме, куда он прилетел.

Никаких анализов он не сдавал.

В "Борисполе" у него измерили температуру и просили соблюдать социальную дистанцию на паспортном контроле. Для этого на полу аэропорта есть специальные отметки.

В аэропорту Бодрума у украинца никто температуру не мерил.

Какова ситуация на самом курорте

При поселении в отель анализов или тестов туристы не сдавали, но температуру им меряют регулярно и практически повсеместно.

Вероятно, в отелях Турции были введены квоты по заполняемости, поскольку людей там значительно меньше, чем обычно.

Вместо "шведских столов" официанты обслуживают посетителей персонально. Меню при этом – бумажные, одноразовые.

Отдыхающие могут быть без масок, а персонал – в средствах защиты.

Везде и регулярно персонал дезинфицирует и моет столики, тренажеры в спортивных залах и тому подобное.

Еще один плюс, по словам украинца, пляжи на курорте – полупустые.

К теме Для украинцев сейчас открыты 25 стран мира, но не в ЕС: перечень

Обратите внимание! Бодрум является одним из самых дорогих курортов Турции. Туда в основном наведываются отдыхающие из стран ЕС. Небольшое количество людей на пляжах курорта может быть связано именно с этим.

Я точно никого не агитирую (ехать – 24 канал) и считаю, что береженого бог бережет! Думайте сами, решайте сами,

– подытожил Шеремет.

Сколько стоит отдых в Турции в 2020 году / Инфографика 24 канала