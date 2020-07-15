Почти пустые пляжи и сервис в условиях пандемии: украинец рассказал об отдыхе в Турции
Турецкие курорты в условиях пандемии коронавируса остаются открытыми для украинцев. Хотя пока немного смельчаков решаются на зарубежный отдых, но есть и те, кто им с радостью наслаждается. Ведь во время такого отдыха можно найти свои плюсы: небольшое количество людей вокруг, безопасный сервис и тому подобное.
Так, украинец Юрий Шеремет рассказал о своем отдыхе в турецком Бодруме. Как там придерживаются карантина и безопасно ли такое путешествие он написал на своей фейсбук-странице.
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Из-за многочисленных сообщений с вопросами по отдыху в Турции и коронавирусу понимаю, что тема актуальна. Турция действительно открыта для туристов. При перелете никаких проблем, задержек и спецпроцедуры нет,
– отметил он.
Мужчина рассказал, какие карантинные ограничения действуют в аэропортах и на самом курорте.
Какова ситуация в украинском и турецком аэропортах
- По словам Юрия Шеремета, аэропорт "Борисполь" работает быстрее обычного. Все потому, что количество путешествующих из-за карантина значительно сократилось.
- Так же работает и аэропорт в турецком Бодруме, куда он прилетел.
- Никаких анализов он не сдавал.
- В "Борисполе" у него измерили температуру и просили соблюдать социальную дистанцию на паспортном контроле. Для этого на полу аэропорта есть специальные отметки.
- В аэропорту Бодрума у украинца никто температуру не мерил.
Какова ситуация на самом курорте
- При поселении в отель анализов или тестов туристы не сдавали, но температуру им меряют регулярно и практически повсеместно.
- Вероятно, в отелях Турции были введены квоты по заполняемости, поскольку людей там значительно меньше, чем обычно.
- Вместо "шведских столов" официанты обслуживают посетителей персонально. Меню при этом – бумажные, одноразовые.
- Отдыхающие могут быть без масок, а персонал – в средствах защиты.
- Везде и регулярно персонал дезинфицирует и моет столики, тренажеры в спортивных залах и тому подобное.
- Еще один плюс, по словам украинца, пляжи на курорте – полупустые.
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Я точно никого не агитирую (ехать – 24 канал) и считаю, что береженого бог бережет! Думайте сами, решайте сами,
– подытожил Шеремет.
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