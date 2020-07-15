Турецькі курорти в умовах пандемії коронавірусу залишаються відкритими для українців. Хоч поки небагато відчайдухів наважуються на закордонний відпочинок, та є й ті, хто ним з радістю насолоджується. Адже під час такого відпочинку можна знайти свої плюси: невелику кількість людей навколо, безпечний сервіс тощо.

Так, українець Юрій Шеремет розповів про свій відпочинок у турецькому Бодрумі. Як там дотримуються карантину та чи безпечна така подорож він написав на власній фейсбук-сторінці.

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Через численні повідомлення з питаннями щодо відпочинку в Туреччині та коронавірусу розумію, що тема актуальна. Туреччина дійсно відкрита для туристів. При перельоті ніяких проблем, затримок і спецпроцедур немає,

– зауважив він.

Чоловік розповів, які карантинні обмеження діють в аеропортах і на самому курорті.

Яка ситуація в українському та турецькому аеропортах

За словами Юрія Шеремета, аеропорт "Бориспіль" працює швидше звичайного. Все тому, що кількість подорожуючих через карантин значно скоротилася.

Так само працює й аеропорт в турецькому Бодрумі, куди він прилетів.

Жодних аналізів чоловік не здавав.

У "Борисполі" в нього виміряли температуру та просили дотримуватися соціальної дистанції на паспортному контролі. Для цього на підлозі аеропорту є спеціальні відмітки.

В аеропорту Бодрума українцю ніхто температуру не міряв.

Яка ситуація на самому курорті

При поселенні в готель аналізів чи тестів туристи не здавали, але температуру їм міряють регулярно та фактично скрізь.

Ймовірно, в готелях Туреччини були введені квоти по заповнюваності, оскільки людей там значно менше, ніж зазвичай.

Замість "шведських столів" офіціанти обслуговують відвідувачів персонально. Меню при цьому – паперові, одноразові.

Відпочивальники можуть бути без масок, а персонал – у засобах захисту.

Скрізь і регулярно персонал дезінфікує та миє столики, тренажери у спортивних залах тощо.

Ще один плюс, за словами українця, пляжі на курорті – напівпорожні.

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Зверніть увагу! Бодрум є одним із найдорожчих курортів Туреччини. Туди переважно навідуються відпочивальники з країн ЄС. Невелика кількість людей на пляжах курорту може бути пов’язана саме з цим.

Я точно нікого не агітую (їхати – 24 канал) і вважаю, що береженого бог береже! Думайте самі, вирішуйте самі,

– підсумував Шеремет.



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