Майже порожні пляжі та сервіс в умовах пандемії: українець розповів про відпочинок у Туреччині
Турецькі курорти в умовах пандемії коронавірусу залишаються відкритими для українців. Хоч поки небагато відчайдухів наважуються на закордонний відпочинок, та є й ті, хто ним з радістю насолоджується. Адже під час такого відпочинку можна знайти свої плюси: невелику кількість людей навколо, безпечний сервіс тощо.
Так, українець Юрій Шеремет розповів про свій відпочинок у турецькому Бодрумі. Як там дотримуються карантину та чи безпечна така подорож він написав на власній фейсбук-сторінці.
Це цікаво Відпустка-2020: як організувати відпочинок у Туреччині та скільки це буде коштувати
Через численні повідомлення з питаннями щодо відпочинку в Туреччині та коронавірусу розумію, що тема актуальна. Туреччина дійсно відкрита для туристів. При перельоті ніяких проблем, затримок і спецпроцедур немає,
– зауважив він.
Чоловік розповів, які карантинні обмеження діють в аеропортах і на самому курорті.
Яка ситуація в українському та турецькому аеропортах
- За словами Юрія Шеремета, аеропорт "Бориспіль" працює швидше звичайного. Все тому, що кількість подорожуючих через карантин значно скоротилася.
- Так само працює й аеропорт в турецькому Бодрумі, куди він прилетів.
- Жодних аналізів чоловік не здавав.
- У "Борисполі" в нього виміряли температуру та просили дотримуватися соціальної дистанції на паспортному контролі. Для цього на підлозі аеропорту є спеціальні відмітки.
- В аеропорту Бодрума українцю ніхто температуру не міряв.
Яка ситуація на самому курорті
- При поселенні в готель аналізів чи тестів туристи не здавали, але температуру їм міряють регулярно та фактично скрізь.
- Ймовірно, в готелях Туреччини були введені квоти по заповнюваності, оскільки людей там значно менше, ніж зазвичай.
- Замість "шведських столів" офіціанти обслуговують відвідувачів персонально. Меню при цьому – паперові, одноразові.
- Відпочивальники можуть бути без масок, а персонал – у засобах захисту.
- Скрізь і регулярно персонал дезінфікує та миє столики, тренажери у спортивних залах тощо.
- Ще один плюс, за словами українця, пляжі на курорті – напівпорожні.
До теми Для українців наразі відкриті 25 країн світу, але не з ЄС: перелік
Я точно нікого не агітую (їхати – 24 канал) і вважаю, що береженого бог береже! Думайте самі, вирішуйте самі,
– підсумував Шеремет.
Скільки коштує відпочинок у Туреччині в 2020 році / Інфографіка 24 каналу