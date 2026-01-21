Укр Рус
24 Канал Новости Украины Почти сотня дронов летела на Украину: как отработали силы ПВО
21 января, 08:35
2

Почти сотня дронов летела на Украину: как отработали силы ПВО

Полина Буянова

В ночь на 21 января российские войска в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 84 вражеских БпЛА.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Читайте также Это невероятное испытание, – эксперт выделил важную деталь в массированной атаке на Украину

Сколько дронов атаковали Украину?

Для атаки противник применил баллистическую ракету "Искандер-М" с ТОТ АР Крым и 97 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотники других типов по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Чауда и Донецк.

Около 70 из них составляли именно "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. 

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 84 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны, 
– сообщили Воздушные силы. 

В результате атаки зафиксировано попадание баллистической ракеты и 13 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Зеленский высказался о работе ПВО

  • 20 января Владимир Зеленский сообщил, что разобрал с министром обороны работу Воздушных сил ВСУ по вражеским целям. По словам президента, работа ПВО по "Шахедам" якобы является неудовлетворительной.
     

  • Сейчас в Украине немного увеличилось количество систем ПВО, но количество ракет осталось неизменным. По словам Зеленского, прежде всего необходимо уменьшать возможности России производить ракеты, однако этого не происходит.
     

  • Украина уже производит около тысячи перехватчиков в сутки, однако этого все еще недостаточно, ведь темпы производства опережают количество подготовленных операторов.