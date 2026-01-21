Почти сотня дронов летела на Украину: как отработали силы ПВО

В ночь на 21 января российские войска в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 84 вражеских БпЛА.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Сколько дронов атаковали Украину?

Для атаки противник применил баллистическую ракету "Искандер-М" с ТОТ АР Крым и 97 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотники других типов по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Чауда и Донецк.

Около 70 из них составляли именно "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 84 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны,

– сообщили Воздушные силы.

В результате атаки зафиксировано попадание баллистической ракеты и 13 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

