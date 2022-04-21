Почти во всех областях Украины – воздушная тревога

21 апреля 2022 , 17:15
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Почти во всех областях Украины по состоянию на 17:14 21 апреля звучит воздушная тревога. На этот раз сигнал об опасности раздался в то время, когда Джо Байден объявлял новый пакет помощи для Украины.

Людей просят немедленно пройти в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое тревоги. Пренебрегать этим правилом нельзя, ведь оно спасает жизнь.

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Об опасности предупреждают жителей:

  • Львовщины;
  • Ивано-Франковской области;
  • Волыни;
  • Ровненской области;
  • Буковины;
  • Закарпатья;
  • Тернопольской области;
  • Винницкой области;
  • Хмельницкой области;
  • Житомирской области;
  • Киевской области;
  • Черкасской области;
  • Черниговской области;
  • Кировоградской области;
  • Одесской области;
  • Николаевской области;
  • Днепропетровской области;
  • Запорожской области;
  • Сумской области;
  • Харьковской области;
  • Донецкой области;
  • Луганской области.

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Автор: Мар'яна Бекало