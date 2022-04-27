Об этом сообщили в Офисе генпрокурора. Теперь будет продолжаться следствие по действиям российских депутатов.

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Депутаты поддержали признание образования "ЛНР" и "ДНР".

Указанные 418 человек из 450 депутатов 15 февраля 2022 года поддержали постановление с обращением к президенту России с просьбой рассмотреть вопрос о признании независимыми российские образования "ЛНР" и "ДНР".

Также 22 февраля они поддержали ратификацию "договоров" о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и указанными образованиями.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следственные подразделения региональных управлений Службы безопасности Украины при процессуальном руководстве Винницкой, Ивано-Франковской, Ровненской, Тернопольской, Черновецкой и Хмельницкой областных прокуратур.

Напомним, перед началом полномасштабного вторжения России в Украину 21 февраля Путин объявил о признании независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР" и подписал соответствующие указы.

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