Про це повідомили в Офісі генпрокурора. Тепер триватиме слідство щодо дій російських депутатів.

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Депутати підтримали визнання утворення "ЛНР" і "ДНР".

Вказані 418 осіб із 450 депутатів 15 лютого 2022 року підтримали постанову із зверненням до президента Росії з проханням розглянути питання про визнання незалежними російські утворення "ЛНР" і "ДНР".

Також 22 лютого вони підтримали ратифікацію "договорів" про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між Росією і вказаними утвореннями,

– наголосили в Офісі генпрокурора.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі підрозділи регіональні управління Служби безпеки України за процесуального керівництва Вінницької, Івано-Франківської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької і Хмельницької обласних прокуратур.

Нагадаємо, перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 21 лютого Путін оголосив про визнання незалежності так званих "ДНР" та "ЛНР" та підписав відповідні укази.

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