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Почти 2 миллиона гривен процентов: что задекларировал секретарь СНБО Турчинов

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Что задекларировал Александр Турчинов
Что задекларировал Александр Турчинов / focus.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, которому сегодня исполнилось 54 года, в 2017 году получил более 731 тысячи гривен заработной платы и 1,89 миллиона гривен процентов.

Согласно данным электронной декларации, Турчинов также владеет несколькими древними Библиями, Евангелиями, "Трефологионом" и "Апостолом", а также несколько картин.

На счетах в "Ощадбанке" у секретаря СНБО лежит почти 50 тысяч гривен, 964 723 долларов и 9 989 евро. Наличными он имеет 700 тысяч долларов, 3 тысячи евро и 110 тысяч гривен

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Зарплата жены Анны Турчиновой в Национальном педагогическом университете им. М. Драгоманова в 2017 году составила более 142 тысяч гривен, кроме того она получила более 65 тысяч гривен страховых выплат.

В декларации указано, что все эти доходы являются общей собственностью Турчинова и жены. Они совместно владеют в Киеве квартирой почти 382 квадратных метров и имеют автомобиль Toyota Highlander 2013 года выпуска.

А еще Турчинов задекларировал авторское право на несколько монографий, литературных произведений и художественный фильм "Иллюзия страха".

Ранее декларацию о доходах обнародовали президент Петр Порошенко и спикер Андрей Парубий. Глава Верховной Рады задекларировал новую квартиру во Львове почти 100 квадратов.

Теги: Новости Украины е-декларирование Доходы политиков СНБО Александр Турчинов
Источник: 24 Канал
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