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Майже 2 млн грн відсотків: що задекларував секретар РНБО Турчинов

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Що задекларував Олександр Турчинов
Що задекларував Олександр Турчинов / focus.ua

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, якому сьогодні виповнилося 54 роки, у 2017 році отримав понад 731 тисячу гривень зарплати та 1,89 мільйона грнивень відсотків.

Згідно з даними електронної декларації, Турчинов також володіє кількома стародавніми Бібліями, Євангеліями, "Трефологіоном" та "Апостолом", а також має кілька картин.

На рахунках в "Ощадбанку" у секретаря РНБО лежить майже 50 тисяч гривень, 964 723 долари і 9989 євро. Готівкою він має 700 тисяч доларів, 3 тисячі євро та 110 тисяч гривень

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Зарплата дружини Анни Турчинової в Національному педагогічному університеті ім. М.Драгоманова в 2017 році склала понад 142 тисячі гривень, окрім того вона отримала понад 65 тисяч гривень страхових виплат.

У декларації зазначено, що всі ці доходи є спільною власністю Турчинова та дружини. Вони спільно володіють у Києві квартирою на майже 382 квадратних метри та мають автомобіль Toyota Highlander 2013 року випуску.

А ще Турчинов задекларував авторське право на кілька монографій, літературних творів та художній фільм "Ілюзія страху".

Раніше декларацію про доходи оприлюднили президент Петро Порошенко та спікер Андрій Парубій. Голова Верховної Ради задекларував нову квартиру у Львові на майже 100 квадратів.

Теги: Новини України Олександр Турчинов РНБО Доходи політиків е-декларування
Джерело: 24 Канал
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