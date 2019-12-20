03:00
20 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба 24 Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ СТРЕЛЬБА В МОСКВЕ ВОЗЛЕ ФСБ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин отстраивает Сирию ради Лаврова. Запугивание от России
      Вєсті Кремля
      21:14, 19 декабря
      Вести.UA: Настоящая сенсация от Тимошенко. Илья Кива нашел себя
      Вєсті.UA
      20:40, 19 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ СТРЕЛЬБА В МОСКВЕ ВОЗЛЕ ФСБ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА

      Почти четверть денег, выделенных на мост в Станице Луганской, хотели украсть

      0 Читати новину українською
      Строительство моста в Станице Луганской / ОП

      Чиновники из Луганской облгосадминистрации сговорились с фирмой, которая строила мост в Станице Луганской – с целью присвоить более 10 миллионов гривен.

      Об этом рассказала пресс-служба Генпрокуратуры .

      Читайте также: Сотрудники СБУ на Донбассе продавали данные прослушки

      Сколько хотели украсть

      19 декабря правоохранители провели ряд обысков, во время которых изъяли документы по капитальному строительству моста через Северский Донец в Станице Луганской.

      В прокуратуре считают, что "должностные лица одного из управлений Луганской областной государственной администрации вошли в сговор с должностными лицами ряда коммерческих структур с целью хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт объектов инфраструктуры области".

      Речь идет о том, что объем и стоимость работ по строительству моста были значительно завышены. И таким образом чиновники пытались украсть у государства более 10 миллионов гривен.

      Следствие по статьям о злоупотреблении властью и растрате имущества продолжается. Максимальное наказание за такие преступления – 8 лет заключения.

      Сколько стоил мост в Станице Луганской

      На территории Луганской области действует только один пункт пересечения линии разграничения – КПВВ "Станица Луганская". Он пешеходный и путь к нему лежит через взорванный еще в 2015 мост.

      Президент Украины Владимир Зеленский обещал восстановить этот мост и выполнил обещание: 20 ноября мост открыли. Сам глава государства был в это время на мосту. 

      Однако во время визита руководитель Луганской ОВГА (областная военно-гражданская администрация) Сергей Гайдай не смог сказать, сколько стоил мост государству. Сейчас официальной информации так и не последовало, по разным данным речь идет о 25 – 40 миллионах гривен.

      Открытие моста в Станице Луганской: предыстория

      • Завершения разведения сил и средств в этом районе состоялось 30 июня.
      • Тогда Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что следующим шагом будет восстановление моста.
      • Разминирование территории возле моста завершили 22 августа.
      • В начале сентября начались ремонтные и строительные работы. 
      • До открытия моста местные жители пользовались временным деревянным мостом.
      • Окончательно мост запустили на КПП "Станица Луганская" 20 ноября 2019 года. 
      Опровергли распространенный миф о глистах
      19 декабря
      774
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Оккупированные территории Владимир Зеленский ГПУ Деньги Криминальные новости Новости Луганска Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 01:34 Що збрехав Путін про Україну в щорічному зверненні
      Антон Голобородько 43
      19 декабря , 23:00 Головний лікар плачевного тубдиспансеру у Тернополі живе у маєтках і отримує 700 тисяч на рік
      Олександра Устінова 128
      19 декабря , 22:50 Главные новости 19 декабря: принятие Избирательного кодекса и стрельба в Москве
      Наталія Пристанська 83
      19 декабря , 22:00 Комедія про війну "Наші котики", або Гумор як спосіб реабілітації
      Блог Соцмережі 131
      19 декабря , 20:47 Как выглядела главная елка Украины в разные годы независимости
      Юлія Михайлова 8119
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук