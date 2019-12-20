Почти четверть денег, выделенных на мост в Станице Луганской, хотели украсть

Чиновники из Луганской облгосадминистрации сговорились с фирмой, которая строила мост в Станице Луганской – с целью присвоить более 10 миллионов гривен.

Об этом рассказала пресс-служба Генпрокуратуры .

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Сколько хотели украсть

19 декабря правоохранители провели ряд обысков, во время которых изъяли документы по капитальному строительству моста через Северский Донец в Станице Луганской.

В прокуратуре считают, что "должностные лица одного из управлений Луганской областной государственной администрации вошли в сговор с должностными лицами ряда коммерческих структур с целью хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт объектов инфраструктуры области".

Речь идет о том, что объем и стоимость работ по строительству моста были значительно завышены. И таким образом чиновники пытались украсть у государства более 10 миллионов гривен.

Следствие по статьям о злоупотреблении властью и растрате имущества продолжается. Максимальное наказание за такие преступления – 8 лет заключения.

Сколько стоил мост в Станице Луганской

На территории Луганской области действует только один пункт пересечения линии разграничения – КПВВ "Станица Луганская". Он пешеходный и путь к нему лежит через взорванный еще в 2015 мост.

Президент Украины Владимир Зеленский обещал восстановить этот мост и выполнил обещание: 20 ноября мост открыли. Сам глава государства был в это время на мосту.

Однако во время визита руководитель Луганской ОВГА (областная военно-гражданская администрация) Сергей Гайдай не смог сказать, сколько стоил мост государству. Сейчас официальной информации так и не последовало, по разным данным речь идет о 25 – 40 миллионах гривен.

Открытие моста в Станице Луганской: предыстория