Майже чверть грошей, виділених на міст у Станиці Луганській, хотіли вкрасти

Чиновники з Луганської Облдержадміністрації змовилися з фірмою, яка будувала міст у Станиці Луганській – з метою привласнити понад 10 мільйонів гривень.

Про це розповіла пресслужба Генпрокуратури.

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Скільки хотіли вкрасти

19 грудня правоохоронці провели низку обшуків, під час яких вилучили документи щодо капітального будівництва моста через Сіверський Донець у Станиці Луганській.

У прокуратурі вважають, що "посадові особи одного з управлінь Луганської обласної державної адміністрації увійшли в змову з посадовими особами ряду комерційних структур з метою розкрадання бюджетних коштів, виділених на ремонт об'єктів інфраструктури області".

Мовиться про те, що обсяг і вартість робіт із будівництва моста були значно завищені. І у такий спосіб чиновники намагалися вкрасти у держави понад 10 мільйонів гривень.

Слідство за статтями про зловживання владою та розтрату майна триває. Максимальне покарання за такі злочини – 8 років ув'язнення.

Скільки коштував міст у Станиці Луганській

На території Луганської області діє лише один пункт перетину лінії розмежування – КПВВ "Станиця Луганська". Він пішохідний і шлях до нього пролягає через підірваний ще у 2015 міст.

Президент України Володимир Зеленський обіцяв відновити цей міст і виконав обіцянку: 20 листопада міст відкрили. Сам глава держави був у цей час на мості.

Однак під час візиту керівник Луганської ОВЦА (обласна військово-цивільна адміністрація) Сергій Гайдай не зміг сказати, скільки коштував міст державі. Наразі офіційної інформації так і не пролунало, за різними даними мовиться про 25 – 40 мільйонів гривень.

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