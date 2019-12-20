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      Майже чверть грошей, виділених на міст у Станиці Луганській, хотіли вкрасти

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      Будівництво мосту у Станиці Луганській / ОП

      Чиновники з Луганської Облдержадміністрації змовилися з фірмою, яка будувала міст у Станиці Луганській – з метою привласнити понад 10 мільйонів гривень.

      Про це розповіла пресслужба Генпрокуратури.

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      Скільки хотіли вкрасти

      19 грудня правоохоронці провели низку обшуків, під час яких вилучили документи щодо капітального будівництва моста через Сіверський Донець у Станиці Луганській.

      У прокуратурі вважають, що "посадові особи одного з управлінь Луганської обласної державної адміністрації увійшли в змову з посадовими особами ряду комерційних структур з метою розкрадання бюджетних коштів, виділених на ремонт об'єктів інфраструктури області".

      Мовиться про те, що обсяг і вартість робіт із будівництва моста були значно завищені. І у такий спосіб чиновники намагалися вкрасти у держави понад 10 мільйонів гривень.

      Слідство за статтями про зловживання владою та розтрату майна триває. Максимальне покарання за такі злочини – 8 років ув'язнення.

      Скільки коштував міст у Станиці Луганській

      На території Луганської області діє лише один пункт перетину лінії розмежування – КПВВ "Станиця Луганська". Він пішохідний і шлях до нього пролягає через підірваний ще у 2015 міст.

      Президент України Володимир Зеленський обіцяв відновити цей міст і виконав обіцянку: 20 листопада міст відкрили. Сам глава держави був у цей час на мості. 

      Однак під час візиту керівник Луганської ОВЦА (обласна військово-цивільна адміністрація) Сергій Гайдай не зміг сказати, скільки коштував міст державі. Наразі офіційної інформації так і не пролунало, за різними даними мовиться про 25 – 40 мільйонів гривень.

      Відкриття мосту у Станиці Луганській: передісторія

      • Завершення розведення сил і засобів у цьому районі відбулося 30 червня.
      • Тоді Президент України Володимир Зеленський наголосив, що наступним кроком буде відновлення мосту.
      • Розмінування території біля мосту завершили 22 серпня.
      • На початку вересня почалися ремонтні та будівельні роботи. 
      • До відкриття мосту місцеві мешканці користувалися тимчасовим деревʼяним мостом.
      • Остаточно міст запустили на КПП "Станиця Луганська" 20 листопада 2019 року. 
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини Луганська Кримінальні новини Гроші ГПУ Володимир Зеленський Окуповані території
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