Співробітники СБУ на Донбасі продавали дані прослушки

Службовці Служби безпеки в Донецькій та Луганській областях можуть бути причетні до продажу інформації із телефонних розмов, з’єднань та телефонних трафіків.

Для цього зловмисники використовували спеціальні призначені для цього технічні засоби, повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури. Зверніть увагу: Як іноземні спецслужби намагалися підірвати ситуацію в Україні у 2019 році – дані СБУ Наразі правоохоронці проводять обшуки за місцем проживання і роботи співробітників СБУ. Також вирішують питання щодо оголошення їх підозри у незаконному придбанні, збуті або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації.

отримання інформації. Їх підозрюють також у порушенні таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер. Зазначимо, нещодавно слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру колишній працівниці "верховного суду" донецьких бойовиків у сприянні діяльності терористичної організації. Її, зокрема, звинувачують у сприянні знущанням з українських військових.