Сотрудники СБУ на Донбассе продавали данные прослушки
Сотрудники Службы безопасности в Донецкой и Луганской областях могут быть причастны к продаже информации из телефонных разговоров, соединений и телефонных трафиков.
Для этого злоумышленники использовали специальные предназначенные для этого технические средства, сообщает пресс служба Генеральной прокуратуры.
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Сейчас правоохранители проводят обыски по месту жительства и работы сотрудников СБУ.
- Также решают вопрос об объявлении им подозрения в незаконном приобретении, сбыте или использовании специальных технических средств получения информации.
- Их подозревают также в нарушении тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, что передаются средствами связи или через компьютер.
Отметим, недавно следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении бывший работнице "верховного суда" донецких боевиков в содействии деятельности террористической организации. Ее, в частности, обвиняют в содействии издевательству над украинскими военными.