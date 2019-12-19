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      Сотрудники СБУ на Донбассе продавали данные прослушки

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      Сотрудники СБУ продавали гражданским сведения о телефонных разговорах, – ГПУ / Иллюстративное фото СБУ

      Сотрудники Службы безопасности в Донецкой и Луганской областях могут быть причастны к продаже информации из телефонных разговоров, соединений и телефонных трафиков.

      Для этого злоумышленники использовали специальные предназначенные для этого технические средства, сообщает пресс служба Генеральной прокуратуры.

      Обратите внимание: Как иностранные спецслужбы пытались подорвать ситуацию в Украине в 2019 году данные СБУ

      Сейчас правоохранители проводят обыски по месту жительства и работы сотрудников СБУ.

      • Также решают вопрос об объявлении им подозрения в незаконном приобретении, сбыте или использовании специальных технических средств получения информации.
      • Их подозревают также в нарушении тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, что передаются средствами связи или через компьютер.

      Отметим, недавно следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении бывший работнице "верховного суда" донецких боевиков в содействии деятельности террористической организации. Ее, в частности, обвиняют в содействии издевательству над украинскими военными.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Расследования Война на Донбассе ГПУ СБУ Новости политики
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