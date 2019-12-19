Сотрудники СБУ на Донбассе продавали данные прослушки

Сотрудники Службы безопасности в Донецкой и Луганской областях могут быть причастны к продаже информации из телефонных разговоров, соединений и телефонных трафиков.

Для этого злоумышленники использовали специальные предназначенные для этого технические средства, сообщает пресс служба Генеральной прокуратуры. Обратите внимание: Как иностранные спецслужбы пытались подорвать ситуацию в Украине в 2019 году – данные СБУ Сейчас правоохранители проводят обыски по месту жительства и работы сотрудников СБУ. Также решают вопрос об объявлении им подозрения в незаконном приобретении, сбыте или использовании специальных технических средств получения информации.

получения информации. Их подозревают также в нарушении тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, что передаются средствами связи или через компьютер. Отметим, недавно следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении бывший работнице "верховного суда" донецких боевиков в содействии деятельности террористической организации. Ее, в частности, обвиняют в содействии издевательству над украинскими военными.