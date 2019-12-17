СБУ повідомила про підозру "юристці", яка сприяла катуванням українських військових

Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру колишній працівниці "верховного суду" донецьких бойовиків у сприянні діяльності терористичної організації. Її, зокрема, звинувачують у сприянні знущанням з українських військових.

Жінці загрожує до 15 років за ґратами, повідомляє Служба безпеки України.

До слова: Бойовика, який спокійно розгулював Києвом і стежив за нардепом, засудили до 9 років

Протягом трьох років спільниця бойовиків працювала у так званому "судовому департаменті" бойовиків, де відповідала за виконанням "вироків" для українських військовополонених.

Потім вона разом із чоловіком перебралася до Києва, де з’ясувалося, що кримінал є їхньою "сімейною традицією". Зараз чоловік пособниці терористів перебуває під вартою за рейдерство,

– повідомляє СБУ.

Після затримання чоловіка спільниця бойовиків встигла втекти і переховується на окупованих територіях Донбасу. Втім, запевнили у Службі безпеки, за скоєні злочини жінці доведеться відповідати перед справжнім судом.