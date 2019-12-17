16:55
17 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Вазелін для політиків РФ. Новий космічний провал
      Вєсті Кремля
      21:34, 16 грудня
      Вєсті.UA: Спадок Дубінського від Януковича. Новий секс-скандал у Раді
      Вєсті.UA
      19:19, 16 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      СБУ повідомила про підозру "юристці", яка сприяла катуванням українських військових

      244 Читать новость на русском
      Співробітниці "суду" бойовиків загрожує 15 років ув'язнення від справжнього суду / vesti.ua

      Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру колишній працівниці "верховного суду" донецьких бойовиків у сприянні діяльності терористичної організації. Її, зокрема, звинувачують у сприянні знущанням з українських військових.

      Жінці загрожує до 15 років за ґратами, повідомляє Служба безпеки України.

      До слова: Бойовика, який спокійно розгулював Києвом і стежив за нардепом, засудили до 9 років

      Протягом трьох років спільниця бойовиків працювала у так званому "судовому департаменті" бойовиків, де відповідала за виконанням "вироків" для українських військовополонених.

      Потім вона разом із чоловіком перебралася до Києва, де з’ясувалося, що кримінал є їхньою "сімейною традицією". Зараз чоловік пособниці терористів перебуває під вартою за рейдерство,
      – повідомляє СБУ.

      Після затримання чоловіка спільниця бойовиків встигла втекти і переховується на окупованих територіях Донбасу. Втім, запевнили у Службі безпеки, за скоєні злочини жінці доведеться відповідати перед справжнім судом.

       

      Новий рік Білого Щура 2020: як його правильно зустріти
      сьогодні
      13562
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Проросійські бойовики Війна на Донбасі Українці в полоні РФ СБУ Служба безпеки України Окуповані території
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 16:40 Мільярдери України: що треба знати про Ріната Ахметова
      Світлана Попова 5082
      сьогодні , 15:47 Чому українців лякає ринок землі і які наслідки запровадження закону
      Інна Жолобович 3472
      сьогодні , 14:50 Зеленський хотів обманути Путіна й не програв, – Понамарьов
      Блог Медіа 1796
      сьогодні , 14:03 У яких країнах діє мораторій на продаж землі: інфографіка
      Вероніка Климська 6571
      сьогодні , 12:46 Закон про землю: за і проти
      Світлана Попова 3913
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук