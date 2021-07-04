Небо стало багровым: в Каспийском море – мощный взрыв на одной из нефтяных платформ – видео
4 июля 2021 , 22:52Читати новину українською
Источник:Oxu
В Каспийском море вечером 4 июля произошел мощный взрыв на одной из нефтяных платформ. Очевидцы утверждают, что почувствовали ударную волну на берегу.
Инцидент произошел в азербайджанском секторе, вероятно, на газовом месторождении "Умид".
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Взрыв почувствовали на берегу
Очевидцы, снявшие момент взрыва, утверждают, почувствовали мощную ударную волну на берегу.
- На опубликованных кадрах видно, как небо становится багровым и к нему поднимается столб пламени.
В Каспийском море – мощный взрыв на одной из нефтяных платформ: смотрите видео
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