Небо стало багровым: в Каспийском море – мощный взрыв на одной из нефтяных платформ – видео

В Каспийском море вечером 4 июля произошел мощный взрыв на одной из нефтяных платформ. Очевидцы утверждают, что почувствовали ударную волну на берегу.

Инцидент произошел в азербайджанском секторе, вероятно, на газовом месторождении "Умид".

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Взрыв почувствовали на берегу

Очевидцы, снявшие момент взрыва, утверждают, почувствовали мощную ударную волну на берегу.

На опубликованных кадрах видно, как небо становится багровым и к нему поднимается столб пламени.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

В Каспийском море – мощный взрыв на одной из нефтяных платформ: смотрите видео

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