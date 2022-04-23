Почувствовали угрозу: Молдова вызвала посла РФ после заявлений Кремля о "выходе к Приднестровью"
Источник:МИД Молдовы
Министерство иностранных дел Молдовы вызвало посла России. Соответствующий поступок страны вызван заявлением российского командующего о планах захватить Юг Украины, а также "защитить" русскоязычных в непризнанном Приднестровье.
Соответствующее сообщение на сайте молдавского МИД появилось 22 апреля – в день, когда Россия озвучила свои планы. В частности, заявление России о Приднестровье озвучил исполняющий обязанности командующего Центральным военным округом России Рустам Миннекаев.
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МИД Молдовы озабочен из-за заявлений Москвы о Приднестровье
Министерство иностранных дел и европейской интеграции приняло в известность заявления представителя Минобороны России. С этой целью МИД вызвал посла России в Молдове Олега Васнецова и выразил глубокую обеспокоенность заявлениями российского чиновника,
– говорится на сайте МИД.
В ведомстве также заверили, что:
- такие заявления Москвы безосновательны и противоречат позиции России, поддерживающей суверенитет и территориальную целостность Молдовы в ее международно признанных границах;
- во время встречи Молдова заверила, что согласно ее Конституции является нейтральным государством, и этот принцип должны уважать все международные субъекты, включая Кремль.
Кстати, президент страны Майя Санду заявила, что Молдова не присоединится к санкциям против России. В частности, в стране заявили, что это сохранит нейтралитет по поводу войны в Украине.
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