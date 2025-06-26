"Почувствуй наслаждение от материнства": прошла презентация книги Елены Вишняковой "Mama in Balance"

24 июня в Киеве презентовали книгу "Mama in Balance" – дебютную работу Елены Вишняковой, психолога, консула, основательницы трех образовательных институтов и мамы четырех детей.

В своей книге она честно и с самоиронией рассказывает о пути современной женщины, которая сочетает материнство, профессиональную реализацию и поиск личной гармонии, пишет 24 Канал.

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Что обсуждали на презентации

Это нормально включать эту супермаму, которая будет переслушивать все подкасты. Последний человек к кому мы прислушиваемся – это к себе. Для меня было очень важно через книгу передать матерям, чтобы они начали доверять своему чувству,

– поделилась авторка.

Во время презентации Елена делилась личными историями, которые стали основой книги, говорила о трансформации в материнстве, силу женщин и важность слышать не только экспертов, но и себя.



В основу книги лег собственный опыт / Фото, предоставлено 24 Каналу

"Через текст читатель может приобщиться к тем историям, к тем событиям, к тем выводам, которые я проживала, ведь я мама четверых детей. Мое материнство помогло мне сориентироваться, проложить путь через хаос, найти себя, правильно построить свои дела вокруг обучения и воспитания детей, реализации", – рассказала Елена Вишнякова.

Мероприятие собрало десятки гостей – среди них и известные деятели культуры, и мамы, для которых эта книга стала откликом на собственный опыт. Гости пообщались с автором, подписали экземпляры и поделились эмоциями.



На мероприятии было немало гостей / Фото, предоставлено 24 Каналу

Когда я была молодой мамой, без опыта ... Мне всегда попадались книги именно тех авторов, которые писали, как правильно воспитывать детей, но у них у самих детей не было. Если мы возьмем пример Елены, то это на самом деле мама четверых детей с большим опытом,

– поделилась одна из гостей, певица Мелания Ульянова.

Елена Вишнякова работает в образовательном секторе: основала Ukrainian Global School, Ukrainian Global Kids и детский сад "Кудрявский". Сейчас планирует расширить свою деятельность в направлении поддержки женщин: открыть Академию женского лидерства и новые центры психологической помощи в Украине.

