У своїй книзі вона чесно і з самоіронією розповідає про шлях сучасної жінки, яка поєднує материнство, професійну реалізацію та пошук особистої гармонії, пише 24 Канал.

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Що обговорювали на презентації

Це нормально включати цю супермаму, яка буде переслухувати всі подкасти. Остання людина до кого ми дослухаємося – це до себе. Для мене було дуже важливо через книгу передати матерям, щоб вони почали довіряти своєму чуттю,

– поділилася авторка.

Під час презентації Олена ділилася особистими історіями, які стали основою книги, говорила про трансформацію у материнстві, силу жінок і важливість чути не тільки експертів, але й себе.



В основу книги ліг власний досвід / Фото, надане 24 Каналу

"Через текст читач може долучитися до тих історій, до тих подій, до тих висновків, які я проживала, адже я мама чотирьох дітей. Моє материнство допомогло мені зорієнтуватися, прокласти шлях через хаос, знайти себе, правильно побудувати свої справи навколо навчання та виховання дітей, реалізації", – розповіла Олена Вишнякова.

Захід зібрав десятки гостей – серед них і відомі діячки культури, і мами, для яких ця книга стала відгуком на власний досвід. Гості поспілкувалися з авторкою, підписали примірники та поділитися емоціями.



На заході було чимало гостей / Фото, надане 24 Каналу

Коли я була молодою мамою, без досвіду … Мені завжди попадалися книги саме тих авторів, котрі писали, як вірно виховувати дітей, але у них у самих дітей не було. Якщо ми візьмемо приклад Олени, то це насправді мама чотирьох дітей з великим досвідом,

– поділилася одна з гостей, співачка Меланія Улянова.

Олена Вишнякова працює в освітньому секторі: заснувала Ukrainian Global School, Ukrainian Global Kids та дитячий садок "Кудрявський". Наразі планує розширити свою діяльність у напрямі підтримки жінок: відкрити Академію жіночого лідерства та нові центри психологічної допомоги в Україні.

