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Почувствуй себя детективом: НАБУ запустило компьютерную игру – как попробовать

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НАБУ запустило компьютерную игру
НАБУ запустило компьютерную игру / Andrea Piacquadio, Pexels

Национальное антикоррупционное бюро запустило интерактивную компьютерную игру под названием "Следствие ведет НАБУ". Сейчас сыграть в детектива попытались уже более 2100 человек.

Антикоррупционную игру эксперты бюро разрабатывали 4 месяца совместно а образовательным проектом EdEra при поддержке антикоррупционной инициативы ЕС, сообщили в пресс-службе НАБУ.

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Теперь каждый сможет попробовать себя в роли расследователя дел и направлять их в суд. Однако сколько именно потратили на игру в НАБУ – не сообщили.

"Цель проекта – способствовать формированию нетерпимости к коррупции... Почувствуй себя настоящим детективом. Проверим, удастся ли направить дело в суд", – рассказала в промо-ролике спикер НАБУ Светлана Олифир.

В игре предлагают попробовать свои силы в распутывании сложных коррупционных схем. Она состоит из 9 уровней, отвечающих 9 этапам досудебного расследования. Также к игре прилагаются 18 учебных видео.

► Что можно сделать в игре:

  • провести допрос чиновника,
  • спланировать обыск государственного предприятия,
  • посетить судебное заседание,
  • направить дело в суд,
  • другое.

набу гра

Игра состоит из 9 уровней, которые показывают 9 этапов работы НАБУ / Скриншот

► Как начать игру

Для того, чтобы присоединиться к игре, нужно зайти на сайт НАБУ, выбрать в меню "Открыть офис" и нажать на раздел "Учебная платформа".

гра набу

Как начать игру НАБУ​/ Скриншот

Автор: Екатерина Козачинская
Теги: Новости Украины Коррупция Игры Новости Техно Техно НАБУ
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