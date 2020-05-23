Почувствуй себя детективом: НАБУ запустило компьютерную игру – как попробовать

Национальное антикоррупционное бюро запустило интерактивную компьютерную игру под названием "Следствие ведет НАБУ". Сейчас сыграть в детектива попытались уже более 2100 человек.

Антикоррупционную игру эксперты бюро разрабатывали 4 месяца совместно а образовательным проектом EdEra при поддержке антикоррупционной инициативы ЕС, сообщили в пресс-службе НАБУ.

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Теперь каждый сможет попробовать себя в роли расследователя дел и направлять их в суд. Однако сколько именно потратили на игру в НАБУ – не сообщили.

"Цель проекта – способствовать формированию нетерпимости к коррупции... Почувствуй себя настоящим детективом. Проверим, удастся ли направить дело в суд", – рассказала в промо-ролике спикер НАБУ Светлана Олифир.

В игре предлагают попробовать свои силы в распутывании сложных коррупционных схем. Она состоит из 9 уровней, отвечающих 9 этапам досудебного расследования. Также к игре прилагаются 18 учебных видео.

► Что можно сделать в игре:

провести допрос чиновника,

спланировать обыск государственного предприятия,

посетить судебное заседание,

направить дело в суд,

другое.



Игра состоит из 9 уровней, которые показывают 9 этапов работы НАБУ / Скриншот

► Как начать игру

Для того, чтобы присоединиться к игре, нужно зайти на сайт НАБУ, выбрать в меню "Открыть офис" и нажать на раздел "Учебная платформа".



Как начать игру НАБУ​/ Скриншот