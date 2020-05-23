Почувствуй себя детективом: НАБУ запустило компьютерную игру – как попробовать
Национальное антикоррупционное бюро запустило интерактивную компьютерную игру под названием "Следствие ведет НАБУ". Сейчас сыграть в детектива попытались уже более 2100 человек.
Антикоррупционную игру эксперты бюро разрабатывали 4 месяца совместно а образовательным проектом EdEra при поддержке антикоррупционной инициативы ЕС, сообщили в пресс-службе НАБУ.
Читайте эксклюзивное интервью НАБУ подошло слишком близко: Сытник откровенно рассказал о сопротивлении Коломойского
Теперь каждый сможет попробовать себя в роли расследователя дел и направлять их в суд. Однако сколько именно потратили на игру в НАБУ – не сообщили.
"Цель проекта – способствовать формированию нетерпимости к коррупции... Почувствуй себя настоящим детективом. Проверим, удастся ли направить дело в суд", – рассказала в промо-ролике спикер НАБУ Светлана Олифир.
В игре предлагают попробовать свои силы в распутывании сложных коррупционных схем. Она состоит из 9 уровней, отвечающих 9 этапам досудебного расследования. Также к игре прилагаются 18 учебных видео.
► Что можно сделать в игре:
- провести допрос чиновника,
- спланировать обыск государственного предприятия,
- посетить судебное заседание,
- направить дело в суд,
- другое.
Игра состоит из 9 уровней, которые показывают 9 этапов работы НАБУ / Скриншот
► Как начать игру
Для того, чтобы присоединиться к игре, нужно зайти на сайт НАБУ, выбрать в меню "Открыть офис" и нажать на раздел "Учебная платформа".