Відчуй себе детективом: НАБУ запустило комп'ютерну гру – як спробувати

Національне антикорупційне бюро запустило інтерактивну комп'ютерну гур під назвою "Слідство веде НАБУ". Наразі зіграти в детектива спробували вже понад 2100 осіб.

Антикорупційну гру експерти бюро розробляли 4 місяці спільно а освітнім проєктом EdEra за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС, повідомили в пресслужбі НАБУ.

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Тепер кожен зможе спробувати себе у ролі розслідувача справ та скеровувати їх до суду. Проте скільки саме витратили на гру в НАБУ – не повідомили.

"Мета проєкту – сприяти формуванню нетерпимості корупції… Відчуй себе справжнім детективом. Перевіримо, чи вдасться скерувати справу до суду", – розповіла у проморолику речниця НАБУ Світлана Оліфіра.

У грі пропонують спробувати свої сили у розплутуванні складних корупційних схем. Вона складається з 9 рівнів, які відповідають 9 етапам досудового розслідування. Також до гри додаються 18 навчальних відео.

► Що можна зробити у грі:

провести допит високопосадовця,

спланувати обшук державного підприємства,

відвідати судове засідання,

скерувати справу до суду,

інше.



Гра складається з 9 рівнів, які показують 9 етапів роботи НАБУ / Скриншот

► Як почати гру

Для того, щоб долучитися до гри, треба зайти на сайт НАБУ, обрати в меню "Відкрити офіс" і натиснути на розділ "Навчальна платформа".



Як почати гру НАБУ / Скриншот