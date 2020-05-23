Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 АВІАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНІ КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 АВІАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНІ КОРОНАВІРУС COVID-19

Відчуй себе детективом: НАБУ запустило комп'ютерну гру – як спробувати

-
НАБУ запустило комп'ютерну гру
НАБУ запустило комп'ютерну гру / Andrea Piacquadio, Pexels

Національне антикорупційне бюро запустило інтерактивну комп'ютерну гур під назвою "Слідство веде НАБУ". Наразі зіграти в детектива спробували вже понад 2100 осіб.

Антикорупційну гру експерти бюро розробляли 4 місяці спільно а освітнім проєктом EdEra за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС, повідомили в пресслужбі НАБУ.

Читайте ексклюзивне інтерв'ю НАБУ підійшло надто близько: Ситник відверто розповів про спротив Коломойського

Тепер кожен зможе спробувати себе у ролі розслідувача справ та скеровувати їх до суду. Проте скільки саме витратили на гру в НАБУ – не повідомили.

"Мета проєкту – сприяти формуванню нетерпимості корупції… Відчуй себе справжнім детективом. Перевіримо, чи вдасться скерувати справу до суду", – розповіла у проморолику речниця НАБУ Світлана Оліфіра.

У грі пропонують спробувати свої сили у розплутуванні складних корупційних схем. Вона складається з 9 рівнів, які відповідають 9 етапам досудового розслідування. Також до гри додаються 18 навчальних відео.

► Що можна зробити у грі:

  • провести допит високопосадовця,
  • спланувати обшук державного підприємства,
  • відвідати судове засідання,
  • скерувати справу до суду,
  • інше.

набу гра

Гра складається з 9 рівнів, які показують 9 етапів роботи НАБУ / Скриншот

► Як почати гру

Для того, щоб долучитися до гри, треба зайти на сайт НАБУ, обрати в меню "Відкрити офіс" і натиснути на розділ "Навчальна платформа".

гра набу

Як почати гру НАБУ / Скриншот

Автор: Катерина Козачинська
Теги: Корупція Ігри Новини Техно Техно НАБУ Новини України
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Безкарність Портнова: як влада допомагає соратнику Януковича уникати покарання
сьогодні , 13:30 Безкарність Портнова: як влада допомагає соратнику Януковича уникати покарання
Роман Маселко
Запустити метро і не дозволити вірусу поширюватись: як це зробити?
сьогодні , 12:00 Запустити метро і не дозволити вірусу поширюватись: як це зробити?
Уляна Супрун
Пасивний дохід та зручне розташування: які переваги інвестицій в готельні апартаменти – деталі
22 травня , 16:39 Пасивний дохід та зручне розташування: які переваги інвестицій в готельні апартаменти – деталі
Ростислав Струтинський