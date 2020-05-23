Відчуй себе детективом: НАБУ запустило комп'ютерну гру – як спробувати
Національне антикорупційне бюро запустило інтерактивну комп'ютерну гур під назвою "Слідство веде НАБУ". Наразі зіграти в детектива спробували вже понад 2100 осіб.
Антикорупційну гру експерти бюро розробляли 4 місяці спільно а освітнім проєктом EdEra за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС, повідомили в пресслужбі НАБУ.
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Тепер кожен зможе спробувати себе у ролі розслідувача справ та скеровувати їх до суду. Проте скільки саме витратили на гру в НАБУ – не повідомили.
"Мета проєкту – сприяти формуванню нетерпимості корупції… Відчуй себе справжнім детективом. Перевіримо, чи вдасться скерувати справу до суду", – розповіла у проморолику речниця НАБУ Світлана Оліфіра.
У грі пропонують спробувати свої сили у розплутуванні складних корупційних схем. Вона складається з 9 рівнів, які відповідають 9 етапам досудового розслідування. Також до гри додаються 18 навчальних відео.
► Що можна зробити у грі:
- провести допит високопосадовця,
- спланувати обшук державного підприємства,
- відвідати судове засідання,
- скерувати справу до суду,
- інше.
Гра складається з 9 рівнів, які показують 9 етапів роботи НАБУ / Скриншот
► Як почати гру
Для того, щоб долучитися до гри, треба зайти на сайт НАБУ, обрати в меню "Відкрити офіс" і натиснути на розділ "Навчальна платформа".