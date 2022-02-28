Под Ахтыркой россияне на БТР расстреляли гражданских людей

11:51

Россия цинично ведет войну на территории Украины. Несколько часов назад под Ахтыркой, что на Сумщине россияне на БТР расстреляли гражданских людей, что ехали в машине ВАЗ 99, забрали авто и поехали в сторону Чупахивка.