Под Ахтыркой россияне на БТР расстреляли гражданских людей
28 февраля 2022 , 11:51Читати новину українською
Источник:телеграм "Суспільне Суми"
Россия цинично ведет войну на территории Украины. Несколько часов назад под Ахтыркой, что на Сумщине россияне на БТР расстреляли гражданских людей, что ехали в машине ВАЗ 99, забрали авто и поехали в сторону Чупахивка.
Об этом сообщил мэр Ахтырки Павел Кузьменко.
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