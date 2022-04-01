Под Авдеевкой погиб итальянец, с 2015 года воевавший на стороне боевиков

На Востоке погиб гражданин Италии Эди Онгаро. Он еще в 2015 году присоединился к отрядам боевиков и воевал против украинцев.

Первоначально информацию о гибели итальянца обнародовала организация Collettivo Stella Rossa. Впоследствии это подтвердил близкий друг пророссийского боевика Массимо Пин.

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Погиб итальянец, воевавший на стороне России

Эдди Онгаро родом из Венеции, ему было 46 лет. Боевик погиб под Авдеевкой в ​​результате взрыва ручной гранаты.

Известно, что в оккупированный Донбасс он приехал еще в 2015 году. Перед этим мужчина имел проблемы с законом в Италии из-за потасовки в баре. Он сбежал до завершения судебного процесса.

На Донбассе Онгаро присоединился к батальону боевиков "Призрак" и воевал на стороне России под позывным "Бозамбо". В публичных сообщениях итальянец объяснял свое решение тем, что делает это "из-за памяти о том, что фашисты причинили его собственной семье" во время Второй мировой войны.

Напомним, Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла более 17 тысяч своих бойцов.

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