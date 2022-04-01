Спочатку інформацію про загибель італійця оприлюднила організація Collettivo Stella Rossa. Згодом це підтвердив близький друг проросійського бойовика Массімо Пін.

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Загинув італієць, який воював на стороні Росії

Еді Онгаро родом з Венеції, йому було 46 років. Бойовик загинув під Авдіївкою внаслідок вибуху ручної гранати.

Відомо, що на окупований Донбас він приїхав ще у 2015 році. Перед тим чоловік мав проблеми зі законом в Італії через бійку в барі. Він втік до завершення судового процесу.

На Донбасі Онгаро приєднався до батальйону бойовиків "Призрак" і воював на стороні Росії під позивним "Бозамбо". У публічних дописах італієць пояснював своє рішення тим, що робить це "через пам'ять про те, що фашисти завдали його власній родині" під час Другої світової війни.

Нагадаємо, Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну вже втратила понад 17 тисяч своїх бійців.

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