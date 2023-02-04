Помогал мирным жителям: Россия убила под Бахмутом волонтера из США

Российские оккупанты убили возле Бахмута волонтера из США Пита Рида. Муж оказал помощь гражданскому населению.

В Бахмуте погиб известный американский волонтер Пит Рид. Россияне убили его в четверг во время оказания помощи гражданскому населению.

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Погиб помогая другим

Группа по оказанию гуманитарной помощи Global Response Medicine, долгое время возглавляемая Ридом, сообщила, что волонтера внесли в список "погибших при оказании помощи" во время миссии с другой организацией.

В Бахмуте, Украина, погиб основатель GRM Пит Рид. Пот являлся основой GRM, занимая должность председателя правления в течение 4 лет. В январе Пит отошел от GRM, чтобы работать с Global Outreach Doctors в их миссии в Украине, и был убит во время оказания помощи,

– говорится в сообщении.

33-летний Пит Рид, ветеран морской пехоты США, занимал пост президента правления организации GRM в течение 4 лет.

Пит Рид / Фото с инстаграммы Global Response Medicine

"Он прожил жизнь, служа другим, сначала как награжденный морской пехотинец США, а затем в сфере гуманитарной помощи. GRM будет пытаться почтить его наследие и самоотверженное служение, которое он практиковал", - отмечают его коллеги.

Что известно о волонтере

Государственный департамент США подтвердил в комментарии CNN "недавнюю смерть гражданина США в Украине".

Жена волонтера, Алекс Кей Поттер, отметила, что ее муж не только жил ради своего долга, но и, очевидно, погиб, спасая жизнь другого члена команды.

Он эвакуировал мирных жителей и помогал раненым, когда его автомобиль скорой помощи был обстрелян. Он умер, делая то, что дало ему жизнь и что он любил, и, по-видимому, спасая члена своей команды своим собственным телом,

– рассказала она.