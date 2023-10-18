Под Бахмутом Силы обороны уничтожили три танка и личный состав россиян: динамическое видео

Силы обороны под Бахмутом уничтожили два вражеских танка Т-80, один Т-72, автомобильную технику и личный состав россиян.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как это было в динамическом видео.

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Генерал-полковник также уточнил, кто причастен к успешному уничтожению вражеской техники.

"Пылают российские танки под Бахмутом. Работает группа Асгард подразделения Очи", – написал Александр Сырский.

По его словам, группа работала во взаимодействии:

ротой аэроразведки объединенной штурмовой бригады Лют штурмового полка Цунами,

группой Шарк 28-й ОМБр и начальником службы радиоэлектронной борьбы,

и киберборьбы 28-й ОМБр

В ходе успешных атак был уничтожен танк Т-80, а также поражен Т-72, еще один Т-80, автомобильная техника и личный состав россиян.

Динамическое поражение техники врага: видео

Актуальные потери врага

По данным Генштаба, потери российской армии по состоянию на 18 октября пересекли границу в 290 тысяч захватчиков - за прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 620 россиян.

Также увеличилось в сутки количество ликвидированной техники противника. В частности, уже подтверждено уничтожение еще одного самолета врага, с начала войны россияне лишились 319 самолетов, а также 6 вертолетов – всего 323 единицы.

По танкам за сутки это количество возросло до 4981 (+2) единицы, боевых бронированных машин – до 9420 (+15) единиц, артиллерийских систем – до 6944 (+8) единиц, БПЛА оперативно-тактического уровня – до 5301 (+10) единицы, автомобильной техники и автоцистерн – до 9303 (+10) единиц.