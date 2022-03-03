Под Бердянском оккупанты расстреляли автомобили: убили 3 местных жителей

Оккупанты расстреляли два автомобиля мирных жителей в Бердянском районе (Запорожская область). Погибли трое местных людей.

Об этом сообщает пресс-служба Бердянской районной администрации. Инцидент произошел вблизи села Осипенко. Волонтерам удалось забрать тела трех человек.

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По данным местных СМИ, вероятно, один из погибших – мужчина, который стал знаменитым благодаря своему отчаянному поступку в начале войны. Он самостоятельно перенес мину из-под местного моста в лесополосу.

Напомним, недавно оккупанты расстреляли главу Гостомельской ОТГ Юрия Прилепко. Его убили в собственном доме.

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