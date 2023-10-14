В результате были повреждены крыша и вентиляционная камера. Об этом сообщили пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
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Какие последствия атаки на завод по производству взрывчатки в Брянской области
По данным росСМИ, атаку на Брянский химический завод в городе Сельцо совершили в ночь на 13 октября. Предварительно, один беспилотник якобы был обезврежен, а второй – упал на крышу завода.
В результате атаки повреждения получила сама крыша и вентиляционная камера производственного помещения. Отмечается, что в момент обстрела с завода были эвакуированы сотрудники.
В Россию часто приходит "хлопок"
- Напомним, что 11 октября ночью Брянскую область России атаковали беспилотники. Под ударом находились объекты на территории Суражского района. Пострадавших и разрушений якобы нет.
- 12 октября оккупанты также жаловались на громкие взрывы в Брянске. После этого в городе начался пожар в районе мясокомбината.
- Кроме того, 30 сентября в Брянской области взрыв произошел на электроподстанции в поселке Погар. В некоторых каналах сообщалось, что по электроподстанции был прилет.