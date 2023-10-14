Унаслідок цього було пошкоджено дах та вентиляційну камеру. Про це повідомили пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Які наслідки атаки на завод із виробництва вибухівки у Брянській області

За даними росЗМІ, атаку на Брянський хімічний завод у місті Сельцо здійснили в ніч на 13 жовтня. Попередньо, один безпілотник нібито був знешкоджений, а другий – упав на дах заводу.

Унаслідок атаки пошкодження отримав сам дах та вентиляційна камера виробничого приміщення. Зазначається, що в момент обстрілу із заводу було евакуйовано співробітників.

Зверніть увагу! Брянський хімічний завод імені 50-річчя СРСР входить до концерну "Техмаш" Держкорпорації Ростех. Концерн "Техмаш" спеціалізується в галузі розробки та серійного постачання боєприпасів.

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