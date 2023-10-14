Унаслідок цього було пошкоджено дах та вентиляційну камеру. Про це повідомили пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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Які наслідки атаки на завод із виробництва вибухівки у Брянській області
За даними росЗМІ, атаку на Брянський хімічний завод у місті Сельцо здійснили в ніч на 13 жовтня. Попередньо, один безпілотник нібито був знешкоджений, а другий – упав на дах заводу.
Унаслідок атаки пошкодження отримав сам дах та вентиляційна камера виробничого приміщення. Зазначається, що в момент обстрілу із заводу було евакуйовано співробітників.
У Росію часто приходить "бавовнятко"
- Нагадаємо, що 11 жовтня вночі Брянську область Росії атакували безпілотники. Під ударом перебували об'єкти на території Суражського району. Постраждалих та руйнувань буцімто немає.
- 12 жовтня окупанти також бідкалися про гучні вибухи у Брянську. Після цього у місті почалася пожежа в районі м'ясокомбінату.
- Крім того, 30 вересня у Брянській області вибух стався на електропідстанції у селищі Погар. У деяких каналах повідомляли, що по електропідстанції був приліт.