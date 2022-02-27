Так, сегодня вблизи Черкасс у них сгорел их транспорт. Об этом сообщил советник Министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Внимание На бронетехнике прикрываются женщинами и детьми: Минобороны о циничных действиях оккупантов

На фото заметно, что их средства передвижения полностью разбиты и в огне. Похоже, врагу не удастся больше на них передвигаться.

На одном из снимков заметно, как один из них улетел в кювет. Хотели вытащить танком. Наверное, чтобы потом сдать на металлолом.

Другие "неудачи" россиян

Также напомним, что накануне у россиян украли из-под носа военную технику прямо на тракторе.

Заметьте, в Сумской области захватчики оставили свою бронетехнику, ведь у них закончилось горючее. Местные жители не растерялись и начали разбирать русский БТР.

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Российская техника горит / Фото с телеграмма Геращенко



Сгорела техника оккупантов / Фото с телеграмма Геращенко



Упс, постигла "неудача" / Фото с телеграмма Геращенко​

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