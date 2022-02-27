Так, сьогодні поблизу Черкас у загарбників згорів їхній транспорт. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Увага На бронетехніці прикриваються жінками і дітьми: Міноборони про цинічні дії окупантів

На фото помітно, що їхні засоби пересування вщент розбиті та у вогні. Схоже, ворогу не вдастья більше на них пересуватись.

На одному зі знімків помітно, як один із них полетів у кювет. Хотіли витягнути танком. Напевне, щоб потім здати на металобрухт.

Інші "невдачі" росіян

Також нагадаємо, що напередодні у росіян вкрали з-під носа військову техніку просто на тракторі.

Зауважте, у Сумській області загарбники залишили свою бронетехніку, адже в них закінчилося пальне. Місцеві мешканці не розгубилися та почали розбирати російський БТР.



Російська техніка палає / Фото з телеграму Геращенка

Згоріла техніка окупантів / Фото з телеграму Геращенка



Упс, спіткала "невдача" / Фото з телеграму Геращенка

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