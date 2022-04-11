Под "чистку" Путина в ФСБ попали 150 офицеров, – Bellingcat

В одной из служб ФСБ России прошла "чистка" среди сотрудников. Речь идет о тех, кто занимался разведкой и аналитикой относительно Украины и предоставлял Владимиру Путину соответствующую информацию.

О "чистке" главы Кремля журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев рассказал в интервью российскому оппозиционному каналу.

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Путин провел "чистку" в ФСБ

По словам Грозева, бывшего руководителя 5-й службы ФСБ генерал-полковника Сергея Бесиду перевели в СИЗО. Это, в частности, подтверждает тот факт, что телефон отключен уже две недели.

Согласно информации расследователя, "чистка" также затронула 150 офицеров, которые являются сотрудниками службы и отвечали за разведку и аналитику относительно Украины.

Могу сказать, что значительная часть из них, если не арестована, то не работает уже в ФСБ. "Чистка" точно прошла,

– подчеркнул Грозев.

Он выразил надежду, что через несколько дней удастся опубликовать что-либо более конкретное о судьбе этих людей.

Напомним, ранее Грозев предположил, что в России может быть переворот или путч. После него страна-агрессор может объявить о капитуляции, чтобы смягчить санкционное давление. Этому даже не поможет то, что пропагандисты подадут поражение в войне как победу.

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