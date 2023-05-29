По крайней мере, это пообещали партизаны. Движение "Атеш" продолжает вести разведку в Крыму и отчитывается о том, что можно рассказывать, у себя в телеграмм-канале.

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Наш агент сообщает о наличии "зубов дракона" и траншей у села Медведевка, перед Чонгаром,

– говорится в сообщении представителей движения "Атеш".



"Зубы дракона", которые построили россияне возле Чонгара / Фото движения "Атеш"​

Где находится Чонгар на карте:​

Все укрепления будут уничтожены

Агенты "Атеш" также отметили, что им известно много локаций, где россияне построили фортификационные сооружения на оккупированных территориях, ведь их разведка работает постоянно. И вскоре пообещали поделиться новой информацией.

Мы не только наблюдаем, но и работаем на укреплениях, потому знаем многое. Не важно как много их построили, в час "Ч" все укрепления будут уничтожены, "АТЕШ" обещает,

– подчеркнули партизаны.

Главное о деятельности движения

Движение "Атеш" занимается партизанской деятельностью с сентября 2022 года. Агенты работают на временно оккупированных территориях Украины и в тылу врага – в российских городах.

Именно "Атеш" взял на себя ответственность за ряд диверсий в России, в том числе за покушение на Захара Прилепина в Нижегородской области.

С последнего, то агенты движения проникли в полицейский участок Измайловского района Москвы и опубликовали оттуда важные документы.

Больше о деятельности движения – читайте в материале 24 Канала – Кость в горле Кремля: что известно о движении "Атеш" и операциях партизан.