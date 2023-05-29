Принаймні, це пообіцяли партизани. Рух "Атеш" продовжує вести розвідку у Криму та звітує про те, що можна розповідати, у себе в телеграм-каналі.
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Наш агент повідомляє про наявність "зубів дракона" і траншей біля села Медведівка, перед Чонгаром,
– йдеться у повідомленні представників руху "Атеш".
Всі укріплення будуть знищені
Агенти "Атеш" також зазначили, що їм відомо багато локацій, де росіяни звели фортифікаційні споруди на окупованих територіях, адже їх розвідка працює невпинно. І незабаром пообіцяли поділитись новою інформацією.
"Зуби дракона", які побудували росіяни біля Чонгару / Фото руху "Атеш"
Де розташований Чонгар на карті:
Ми не тільки спостерігаємо, але й працюємо на зміцненнях, тому знаємо багато. Не важливо як багато їх звели, в годину "Ч" всі укріплення будуть знищені, "Атеш" обіцяє,
– наголосили партизани.
Головне про діяльність руху
- Рух "Атеш" займається партизанською діяльністю з вересня 2022 року. Агенти працюють на тимчасово окупованих територіях України та в тилу ворога – в російських містах.
- Саме "Атеш" взяв на себе відповідальність за низку диверсій у Росії, зокрема і за замах на Захара Прілєпіна в Нижегородській області.
- З останнього, то агенти руху проникли у поліцейську дільницю Ізмайлівського району Москви та опублікували звідти важливі документи.