Под чужим флагом, – военный эксперт не исключает применения химоружия Россией

Россия сейчас готова сделать все для хоть какой-то победы. Все из-за 9 мая, которым так фанатично обеспокоен Владимир Путин.

Об этом в эфире 24 канала сказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что россияне не будут ничего принимать во внимание, поэтому готовы применить даже химическое оружие.

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"В России сейчас цель "все для победы, даже несмотря на измену". Они не будут считаться ни с чем. Если им нужно будет взять Мариуполь до 9 мая – думаю, они вполне могут применить химическое оружие", – сказал Жданов.

Дворников был командующим в Сирии

По словам военного эксперта, похожая история происходила в Сирии.

Они готовы сделать операцию под чужим флагом, как делали в Сирии. Тогда сказали, что это Башар Асад применял, а Россия потом гарантировала, что они заберут у него это химическое оружие и уничтожат его, хотя атаки повторялись,

– объяснил Жданов.

Он подчеркнул, что именно российский генерал Александр Дворников командовал войсками в Сирии при использовании химического оружия. Сейчас он ответственен за войну в Украине, поэтому, к сожалению, такой вариант исключать невозможно.

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