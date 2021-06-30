Под давлением общества возле метро Вырлица создадут реабилитационный центр для ветеранов АТО

В среду, 30 июня, представители различных ветеранских организаций встретились с представителем застройщика объекта возле метро "Вырлица" в Киеве.

Ветераны узнали, что застройщик планирует встретиться с общественностью, и также посетили мероприятие, чтобы напомнить застройщику об обещании создать современный центр реабилитации на территории будущей постройки возле метро "Вырлица".

"Предварительно мы согласовали с застройщиками, что будет выделено в самой постройке отдельное помещение для суперсовременного реабилитационного центра для ветеранов и инвалидов АТО. Там будет современное оборудование и штат врачей и психологов. Военные, которые защищали Украину от российского нашествия, смогут получить в ребцентре всю необходимую помощь, а в зеленой зоне возле озера Вырлица можно будет организовать рекреационные мероприятия: парковую зону и спортивные снаряды на тренажерной площадке, где ветераны смогут проводить свободное время и тренироваться", – рассказали они.

Как прошла встреча с представителем застройщика: смотрите видео

Представитель застройщика заверил, что проектировщики получили задание добавить в проект центр реабилитации, соответствующие изменения в архитектурный план уже вносятся. К концу недели запланирована рабочая встреча по доработке проекта, на которую пригласили и ветеранов АТО. О результатах пообещали сообщить СМИ.