Ветерани дізналися, що забудовник планує зустрітися з громадськістю, і також навідались, аби нагадати забудовнику про обіцянку створити сучасний центр реабілітації на території майбутньої споруди біля метро "Вирлиця".

"Попередньо ми погодили із забудовниками, що буде виділено у самій споруді окреме приміщення для модерного реабілітаційного центру для ветеранів та інвалідів АТО. Там буде сучасне обладнання та штат лікарів і психологів. Військові, які захищали Україну від російської навали, зможуть отримати у ребцентрі всю необхідну допомогу, а у зеленій зоні біля озера Вирлиця можна буде організувати рекреаційні заходи: паркову зону та спортивні знаряддя на тренажерному майданчику, де ветерани зможуть проводити вільний час та тренуватись", – розповіли вони.

Як пройшла зустріч з представником забудовника: дивіться відео



Представник забудовника запевнив, що проєктувальники отримали завдання додати у проєкт центр реабілітації, відповідні зміни в архітектурний план вже вносяться. До кінця тижня запланована робоча зустріч з доопрацювання проєкту, на яку запросили і ветеранів АТО. Про результати пообіцяли повідомити ЗМІ.