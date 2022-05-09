Под Харьковом погиб доброволец из Нидерландов Рон Вогелар

Впервые с начала российского вторжения в Украину погиб доброволец из Нидерландов. Жизнь 55-летнего Рона Вогелара оборвалась 4 мая.

Мужчина поступил в Украинский иностранный легион и под Харьковом был обстрелян артиллерией.

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Волонтер, который служил вместе с Роном в том же подразделении, сообщил, что тот погиб сразу после обстрела.

Он никогда не жалел о своем решении. Он был счастлив и чувствовал, что он находился в правильном месте. Его командир сказал: "Он погиб героем",

– сказала дочь погибшего.

По словам пресс-секретаря МИД страны, никаких сообщений от украинской власти пока не поступало.

Как иностранцы воюют за Украину

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования семье погибшего. Безграничная благодарность и вечная слава герою!

По данным De Telegraaf, в середине марта на территории Украины находились около 70 граждан Нидерландов, которые решили принять участие в войне.

Ранее было известно о гибели по меньшей мере 15 иностранных граждан, которые пошли воевать за Украину. Они были из Грузии и Беларуси, а 29 апреля стало известно о гибели гражданина Великобритании Скотта Сибли, который воевал в иностранном легионе, созданном по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского.

Добавим, что в Украине ранее ввели безвиз для всех иностранцев, которые готовы вступить в Интернациональный легион. Желание воевать за независимость нашей страны выразили добровольцы из Польши, Нидерландов, Швеции, Дании, Великобритании, Латвии, Литвы и многих других стран. В частности, по данным посольства Украины в США, заявки на вступление в легион подали более 3 тысяч американцев (по состоянию на 8 марта).

Чтобы приехать в Украину и воевать бок о бок с украинскими воинами, иностранцам нужно:

обратиться в посольство Украины в вашем государстве с намерением присоединиться к Интернациональному легиону территориальной обороны Украины,

уточнить, какие документы необходимо иметь и написать заявление на вступление в территориальную оборону Вооруженных Сил Украины.

По прибытии в Украину вы сможете подписать контракт и отправиться на борьбу с российскими оккупантами.

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