Под Ялтой школьница ограбила родителей, чтобы купить парню мотоцикл

Школьница из городка Гаспра под Ялтой в оккупированном Россией Крыму украла у родителей 4000 долларов. Для этого 16-летняя девушка придумала целую историю с "мошенничеством".

А деньги понадобились, потому что ее друг мечтал о мотоцикле. А сама девушка мечтала, чтобы друг стал ее парнем.

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На что только не толкает любовь: 16-летняя девушка ограбила собственных родителей ради парня

В поселке Гаспра под Ялтой в оккупированном Россией Крыму 16-летняя школьница тихонько украла у родителей 4000 долларов. Очевидно, она догадывалась, что кражу скоро заметят – и придумала схему с "мошенничеством", чтобы обмануть родных.

Девушка создала фейковую страницу в соцсети, и из нее сама себе писала, требуя деньги.

Когда мать заметила, что в семье исчезли деньги, то дочь показала ей ту переписку.

Мол, вот, взяла деньги, так как не было выбора.

На самом деле деньги школьница отдала своему другу, который мечтал о мотоцикле. Сама же девушка мечтала завоевать сердце друга и сделать его своим парнем.

Афера не выдержала критики. Родители быстро выяснили причастность парня и пошли писать на него заявление к правоохранителям. Испуганная дочь во всем призналась, парень деньги вернул.

Тем временем: