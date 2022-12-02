Об этом сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук. Он отметил, что украинцы должны научиться выживать в новых условиях.
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Света не будет как минимум до понедельника
По данным ДТЭК Киевские региональные сети, это аварийное отключение может затянуться на выходные 3 и 4 декабря. Плановые отключения снова, вероятно, будут внедрены в регионе только с понедельника. И то при отсутствии новых массированных ударов страны-террористки.
Теперь спрогнозировать, какой район или линия электропередач будет отключена невозможно,
– подчеркнул Анатолий Федорук.
Чтобы вернуть свет в дома как можно скорее, энергетики выполняют свои обязанности и делают все возможное.
Город делает все возможное
Мэр отметил, что в настоящее время местное самоуправление делает все возможное для обеспечения критической инфраструктуры альтернативными видами питания. В частности, все имеющиеся в городском совете и коммунальных предприятиях генераторы были направлены на:
- КП "Теплокоммунсервис",
- ОСМД,
- Пункты несокрушимости,
- в школы,
- в поддержку других важных объектов.
Прошу с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Мы все вместе, по всей стране, находимся в одинаковых условиях. Надеюсь, это изменится уже на выходных,
– подытожил Анатолий Федорук.
Полное обращение Анатолия Федорука: видео
Блэкаут в Киеве
- Отметим, что 2 декабря в КМВА сообщили, что Киев постепенно приближается к плановым отключениям света. Также для этого в столице увеличили предел на потребление электроэнергии.
- Однако в случае длительного отключения света в столице открыли сотни Пунктов несокрушимости, где можно погреться, зарядить гаджеты и подключиться к интернету. В сети появились адреса таких пунктов.
- Однако, стоит отметить, что мэр Киева призвал киевлян иметь запас технической и питьевой воды, продуктов, теплые вещи на случай полного блекаута. Ведь в городе с населением в 3,5 миллиона человек и 5 тысяч Пунктов несокрушимости будет слишком мало.
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